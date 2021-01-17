Кабмин анонсировал внеочередное заседание относительно урегулирования цены на газ

Кабинет Министров 18 января проведет внеочередное заседание относительно урегулирования вопроса цены на газ для бытовых потребителей.

Соответственный анонс обнародован на Правительственном портале.

Заседание начнется в 10:00.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует принять решение, согласно которому газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Предельная цена на газ начнет действовать с 1 февраля 2021 года.