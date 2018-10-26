Украина направил ноту России из-за призыва жителей Крыма в российскую армию

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве в связи с незаконными действиями России по призыву на воинскую службу жителей Крыма. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В министерстве настаивают на отмене Российской Федерацией призыва в армию в Крыму и Севастополе, а также прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить. "25 октября российской стороне было направлено соответствующая нота протеста", - сказано в сообщении.

Накануне в прокуратуре также сообщили, что Киев направил в Международный уголовный суд соответствующие материалы о 12 тысячах случаев незаконных призывов на воинскую службу в российскую армию. Украина рассчитывает, что суд начнет соответствующее расследование в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.