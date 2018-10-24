Обаме и чете Клинтонов прислали по почте бомбы

В доме Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке и в офисе бывшего президента США Барака Обамы нашли взрывные устройства. Об этом 24 октября сообщает The New York Times.
Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.
«В среду утром было обнаружено взрывное устройство техническим специалистом, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон», — сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.
Сообщается, что аналогичное устройство также отправили в офис бывшего президента Барака Обамы.
По словам официального лица, устройства были похожи на найденные в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.
Напомним, что 23 октября известному финансисту, основателю фонда «Открытое общество», Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик. Сороса не было дома в это время.
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