Обаме и чете Клинтонов прислали по почте бомбы

В доме Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке и в офисе бывшего президента США Барака Обамы нашли взрывные устройства. Об этом 24 октября сообщает The New York Times.

Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.

«В среду утром было обнаружено взрывное устройство техническим специалистом, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон», — сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.

Сообщается, что аналогичное устройство также отправили в офис бывшего президента Барака Обамы.

По словам официального лица, устройства были похожи на найденные в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.

Напомним, что 23 октября известному финансисту, основателю фонда «Открытое общество», Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик. Сороса не было дома в это время.