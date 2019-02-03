В NASA заявили, что внеземная жизнь вероятнее, чем мы думаем

Первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен рассказал студентам Бостонского университата о вероятности существования внеземной жизни. Об этом сообщает Sciencealert.

«Есть ли жизнь за пределами Земли? Я думаю, ответ „да“, просто мы пока что не знаем об этом», — сказал Зурбухен.

Ученый объясняет, что все время до этого мы недооценивали природу. «Например, когда выдвигали предположения о наличии воды или молекулярных комплексов за пределами нашей планеты. Оказалась, всего этого достаточно, стоит только выйти за порог. Взять хотя бы полярные кратеры Меркурия. Что же касается жизненной цепочки... Что ж, жизнь где-то там вероятнее, чем мы думали», — отметил он.

Зурбухен также утверждает, независимо от того, есть жизнь за пределами Земли, или нет, это не будет иметь большого значения, если мы не позаботимся о продолжении жизнедеятельности на Земле.

Астрофизик поделился размышлениями касательно отправки людей на Марс. По его словам, экспедицию стоит ждать в середине третьего десятка XXI века. Ученый считает, что команда не должна превышать восьми человек, но более подробное обсуждение стоит отложить ближе к назначенному сроку.