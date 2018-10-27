NASA показало интерактивную карту с новыми созвездиями

Американское космическое агентство NASA по случаю десятилетия миссии гамма-телескопа Fermi разработало интерактивную звездную карту с новыми созвездиями. На карте, размещенной на официальном сайте NASA, созвездия названы в честь героев фильмов, книг и комиксов, а также исторических памятников.

Эта карта показывает объекты, видимые в рентгеновском диапазоне, который человеческий глаз не различает.

Навигацию можно осуществлять с помощью мышки или тачпада. Если кликнуть на созвездие, появляется информация о нем.

Среди новых названий: созвездие Годзиллы, Молота Тора, Альберта Эйнштейна, Колизея, Эйфелевой башни, горы Фудзи и Маленького принца.