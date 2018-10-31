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Порошенко рассказал, что мешает ввести налог на выведенный капитал

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Порошенко рассказал, что мешает ввести налог на выведенный капитал

Президент Петр Порошенко настаивает на вводе в Украине налога на выведенный капитал и предлагает приобщить к переговорам с международными партнерами по этому вопросу представителей бизнеса. Именно позиция МВФ, по его словам, тормозит появление в Украине этого налога. Об этом заявил Порошенко на встрече с бизнесом, передает Укринформ.

«Со своей стороны я не собираюсь отступать от идеи налога на выведенный капитал, надеюсь, что она будет реализована при первой же возможности», — сказал он.

«Мне сообщили, что представители бизнеса, представители ассоциаций вышли из инициативой для того, чтобы их представители были включены и в переговорную группу с международными финансовыми организациями, и к обсуждению этого вопроса на комитете (ВР — Ред.), и к обеспечению круглых столов, чтобы дать возможность донести аргументацию и убедить, что фискальных потерь не будет», — отметил президент.

Он призвал ответственные лица в правительстве, АП, Минфине приобщить представителей бизнеса к указанным переговорным группам.

В то же время Порошенко подчеркнул, что больше времени на дискуссии с МВФ о налоге на выведенный капитал было потрачено разве что на правительственные дебаты по тарифам.

«От тотального отрицания этой реформы, от категорического „нет“, к счастью, МВФ перешел к ее определенному восприятию», — сказал глава государства.

По его словам, ключевые вопросы относительно ввода НВК — бюджетные риски и их компенсаторы.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов сейчас разрабатывает компромиссную модель введения налога на выведенный капитал — только для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

При этом во Всемирном банке считают, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц. МВФ в свою очередь настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Фонд выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

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Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

МВФ, Петр Порошенко, налог на выведенный капитал
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Среда, 31 октября 2018
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