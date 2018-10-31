Порошенко рассказал, что мешает ввести налог на выведенный капитал

Президент Петр Порошенко настаивает на вводе в Украине налога на выведенный капитал и предлагает приобщить к переговорам с международными партнерами по этому вопросу представителей бизнеса. Именно позиция МВФ, по его словам, тормозит появление в Украине этого налога. Об этом заявил Порошенко на встрече с бизнесом, передает Укринформ.
«Со своей стороны я не собираюсь отступать от идеи налога на выведенный капитал, надеюсь, что она будет реализована при первой же возможности», — сказал он.
«Мне сообщили, что представители бизнеса, представители ассоциаций вышли из инициативой для того, чтобы их представители были включены и в переговорную группу с международными финансовыми организациями, и к обсуждению этого вопроса на комитете (ВР — Ред.), и к обеспечению круглых столов, чтобы дать возможность донести аргументацию и убедить, что фискальных потерь не будет», — отметил президент.
Он призвал ответственные лица в правительстве, АП, Минфине приобщить представителей бизнеса к указанным переговорным группам.
В то же время Порошенко подчеркнул, что больше времени на дискуссии с МВФ о налоге на выведенный капитал было потрачено разве что на правительственные дебаты по тарифам.
«От тотального отрицания этой реформы, от категорического „нет“, к счастью, МВФ перешел к ее определенному восприятию», — сказал глава государства.
По его словам, ключевые вопросы относительно ввода НВК — бюджетные риски и их компенсаторы.
Как сообщалось ранее, Министерство финансов сейчас разрабатывает компромиссную модель введения налога на выведенный капитал — только для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.
При этом во Всемирном банке считают, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц. МВФ в свою очередь настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Фонд выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.
Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.
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