Обнаружен черный ящик упавшего в Индонезии самолета

Индонезийские дайверы обнаружили черный ящик потерпевшего катастрофу самолета компании Lion Air, сообщает новостной интернет-портал Detik News со ссылкой представителя индонезийских ВМС.

Как сообщает портал, бортовой самописец был найден недалеко от обломков самолета на глубине 30 метров. Ранее поиски черного ящика осложняло сильное подводное течение.

По данным индонезийского телеканала Kompas TV, бортовой самописец уже поднят на поверхность.

Также сообщается, что представители корпорации Boeing уже прибыли в штаб-квартиру Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии, где будет происходить расшифровка обнаруженного бортового самописца самолета.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа этого года. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.