Ведущие компании США попросили Трампа пересмотреть понятие «пол»

Более 50 американских компаний, в том числе Google, Apple, Facebook и Uber, направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором выступили против юридического закрепления гендерной принадлежности граждан. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Мы выступаем против любых административных или законодательных попыток размыть систему защиты трансгендеров путем переосмысления существующих норм и законов», — указывается в письме. Американские компании уверены, что юридическое определение пола является дискриминационным и может нанести вред сотрудникам. В письме подчеркивается, что в компаниях работают «миллионы людей в Америке, которые называют себя трансгендерами».
В конце октября газета The New York Times сообщала о намерении властей США юридически закрепить понятие пола, предусматривающее указание пола человека при рождении. Газета отмечала, что такое решение направлено на лишение официального признания трансгендеров.
Трамп в августе 2017 года запретил Пентагону принимать трансгендеров на службу в армию США, однако указ президента оспорили в суде, его действие было приостановлено. В марте 2018 года Трамп подписал указ о запрете служить трансгендерам в армии, кроме «исключительных обстоятельств».
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