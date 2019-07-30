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В России хотят запретить BlaBlaCar и популярные автобусные онлайн-кассы

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В России хотят запретить BlaBlaCar и популярные автобусные онлайн-кассы

Государственной думе РФ предложили создать правовой механизм для блокировки сайтов, предлагающих услуги нелегальных автобусных перевозчиков. Если предложение «Общероссийского объединения пассажиров» (ООП) будет принято, под запрет могут попасть сервис попутчиков BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», некоторые разделы «Туту.ру», OneTwoTrip и т.п.

Об инициативе общественной организации, провозглашающей своей целью защиту прав пассажиров на российском транспорте, пишут российские «Известия» со ссылкой на копию поступившего в Госдуму письма. В ООП оценивают долю нелегальных автобусных перевозчиков примерно в 1/3 от общего числа, при этом доступ к их услугам россияне имеют через 229 сайтов.

В организации предлагают создать реестр доменных имён и сетевых адресов таких сайтов, прописав в законе возможность их блокировки из-за продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан. В качестве примера приводится ситуация, когда пользователь BlaBlaCar бронирует поездку на легковом автомобиле, а по факту оказывается в не прошедшем техосмотр автобусе на 40 мест, водитель которого не прошёл медицинский осмотр и поездка в котором не покрывается страховкой.

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В ООП считают, что заниматься борьбой с нелегалами — обязанность продающих билеты в сети сайтов-агрегаторов. Они должны тщательно проверять документы компаний-перевозчиков и продавать билеты только на рейсы легальных автобусов. При этом во многих случаях нелегальным перевозчикам просто нет альтернативы: некоторые маршруты лицензированным компаниям неинтересны как убыточные. В итоге запрет может ограничить транспортную мобильность россиян.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил изданию, что предложение ООП будет обсуждаться нижней палатой парламента в осеннюю сессию.

Россия, BlaBlaCar
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
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политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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