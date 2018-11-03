Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины в субботу.

«Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс... создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви», — сказал Петр Порошенко журналистам после встречи в Варфоломеем в Стамбуле.

«Я от имени украинского народа очень благодарен Его всехсвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой», — сказал Порошенко.

Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

«Призываю украинский молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем», — сказал Порошенко.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха за теплую и «полной мудрости встречу».

Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: «Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине».