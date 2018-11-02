Roshen вывезла оборудование с липецкой фабрики в Украину

Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, вывезла оборудование с расположенной в Липецке фабрики в Украину, сообщает телеканал «1+1». Посвященный этой теме сюжет был показан в программе «Грошi».
Как сообщается в сюжете, 17 и 25 января 2018 года с фабрики отправили два груза с оборудованием, предназначенным для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий, общей стоимостью около десяти миллиардов гривен. Согласно таможенным документам, техника вывозилась по адресу киевского офиса Roshen.
Также отмечается, что это не единственный случай вывоза оборудования с липецкой фабрики в Киев. Как указывается в продемонстрированных в сюжете таможенных документах, 16 марта 2016 года с фабрики вывезли холодильники, теплообменники и насосы. Потоковые линии, заворачивающие машины и линии упаковывания были вывезены с фабрики в 2015 году.
Сам Порошенко неоднократно подчеркивал, что до конфликта в Донбассе у него был бизнес в России, но после 2014 года он был арестован. При этом президент Украины не упоминал, что оборудование с липецкой фабрики вывезли.
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