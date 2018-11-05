Варфоломей посоветовал РПЦ «отпустить» Украину

Вселенский патриарх Варфоломей во время литургии в кафедральном соборе Святого Георгия в Стамбуле рассказал о видении ситуации на Украине, пишет греческое издание «Прото тема». В своей речи патриарх посоветовал РПЦ признать автокефалию украинской церкви.
Варфоломей подчеркнул, что в то время, как РПЦ заявляет о расколе церквей, Константинопольский патриархат «говорит о любви». «С любовью, которая ведет церковь-мать на протяжении веков, с этой любовью пытается решить мы теперь церковную проблему Украины», — сказал он.
Вселенский патриарх признал, что автокефалия Украины стала поводом для столкновения с «сестрой» — Русской православной церковью. «Ей (РПЦ — ред.) трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию... так и Москве следовало бы признать, что украинский народ... имеет право на автокефалию», — заявил Варфоломей.
«Этот народ численностью почти в пятьдесят миллионов имеет право на свою духовную независимость, автокефалию», — добавил он.
Последний разговор лидеров РПЦ и Константинопольского патриархата состоялся в конце августа. По словам Кирилла, он прошел эмоционально.
В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины.
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