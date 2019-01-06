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Варфоломей заявил о начале новой страницы в истории Украины

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Варфоломей заявил о начале новой страницы в истории Украины

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что после передачи Православной Церкви Украины томоса об автокефалии начинается новая страница в истории Украины. Об этом он заявил в воскресенье в речи во время богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле, часть которой приводит «Громадське».

«Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила эклезиастический статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит его вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей», — сказал Варфоломей.

По его словам, «зима прошла» для схизмы и разделения, «дождь закончился и канул» для эклезиастической изоляции.

«Как свидетельствуют архивные источники и события, происходившие в прошлом и нынешние, речь идет не только о том, что верующие Киева когда-нибудь считали себя частью Церкви Москвы. Уже с 1325 года (тогда была основана кафедра митрополита в Москве, до того она была в городе Владимир — Ред.), когда митрополия Киева была временно передана Москве, верующие в Киеве стремились к эклезиастической независимости — это желание не исчезло в течение веков и превратилось в мощное и непреодолимое желание их души», — отметил Вселенский патриарх.

Именно поэтому, по его словам, первая конституция Украины гетмана Пилипа Орлика, которая появилась в 1710 году, отметила, что «Православная церковь Украины должна оставаться под святым апостольским престолом в Константинополе».

«Таким образом, учитывая неоспоримые и непреклонны исторические свидетельства, мы, конечно, приняли во внимание постоянные запросы даровать автокефалию и в части иерархии, и в вопросе статуса», — подчеркнул Варфоломей.

Напомнмс, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил Томос об автокефалии Православной Церкви Украины митрополиту Епифанию.

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7 января на праздник Рождества Христова в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет продемонстрирован Томос об автокефалии.

Томос, Варфоломей
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