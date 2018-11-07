США призвали жителей Донбасса бойкотировать выборы в непризнанных республиках

Посольство США в Украине призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых выборах в ЛДНР. Об этом сообщается на странице американского посольства в Facebook.

«В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские „выборы“. Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти „выборы“, которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству», — говорится в сообщении.

Напомним, что голосование в ЛДНР назначено на 11 ноября.

РФ во вторник официально заявила, что признает результаты этих выборов.

В то же время планы по проведению псевдовыборов уже осудили ЕС, США, страны G7 и большинство стран, входящих в Совбез ООН.