Посольство США назвало «выборы» в ЛДНР фарсом

Посольство Соединенных Штатов в Украине назвало выборы в ОРДЛО, которые запланированы на 11 ноября, фарсом и призвало жителей Донбасса не принимать в них участия. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Жители Донбасса должны отбросить этот фарс и отказаться от участия в нем», — отметили в посольстве.

Там убеждены, что выгоду от завтрашних «бутафорских выборов» получат только приспешники России на востоке Украины, а не украинский народ.

Напомним, что выборы в неподконтрольных Украине «республиках» запланированы на 11 ноября. Согласно решению «парламентов» «ЛНР» и «ДНР», будут выбраны как главы «республик», так и «депутаты».

Ранее в ЕС заявили, то Евросоюз также считает незаконным проведение выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), запланированных на 11 ноября, и не намерен признавать их результаты.