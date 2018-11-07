Взрывы под Ичней произошли из-за диверсии, – прокуратура

Взрывы на военном арсенале вблизи города Ичня Черниговской области были спровоцированы диверсией. Об этом журналистам сообщил в среду военный прокурор центрального региона Григорий Рябенко, сообщает Укринформ.
«Кто-то проник на склады и заложил взрывчатку», — сказал он.
Прокурор добавил, что ряд экспертиз должен дать ответ на вопрос, какая именно взрывчатка сработала и кем она была заложена.
Напомним, что в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12 тыс. 500 человек. Было выдвинуто три версии причин произошедшего, основная из которых — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.
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