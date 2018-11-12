Евросоюз осудил выборы на Донбассе

Европейской Союз считает «выборы», проведенные 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях т.н. «ЛНР» и «ДНР», незаконными и нелегитимными, и не признает их, говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС, обнародованном представительством ЕС в Украине в понедельник утром.
«ЕС осуждает эти „выборы“, поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательство сторон по минским соглашениям и нарушают суверенитет и законодательство Украины. Минские соглашения предусматривают проведение исключительно местных выборов в рамках украинского законодательства, а также согласно стандартам и при условии мониторинга ОБСЕ. Упомянутые причины делают эти так называемые „выборы“ недействительными», — говорится в заявлении.
При этом ЕС подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и напоминает, что выполнение минских соглашений всеми сторонами остается ключевым условием для стойкого политического урегулирования конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность РФ в этом вопросе.
«Мы ожидаем, что РФ максимально эффективно использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны быть немедленно выполнены в полном объеме, включительно с полным прекращением огня и отведением тяжелого вооружения, с целью создания необходимых условий для переходного процесса путем проведения местных выборов, предусмотренных этими соглашениями», — говорится в заявлении.
Напомним, что ранее «избиркомы» непризнанных «республик» обнародовали результаты голосования.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016