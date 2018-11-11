Волкер назвал цель «выборов» в ЛДНР

Россия укрепляет статус-кво на востоке Украины путем проведения нелегитимных выборов и блокирует дипломатический прогресс в обеспечении мира в регионе, заявляет спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские „выборы“ и блокирует дипломатический прогресс», — написал Курт Волкер в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Он отметил, что самопровозглашенные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей «народные республики» не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, «и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой».

Спецпредставитель госдепа опроверг заявления российской стороны о том, что Украина не выполняет минских соглашений и подчеркивает, что «в реальности все наоборот». Курт Волкер привел множественные примеры нарушения минских соглашений со стороны РФ, будь то «немедленное двустороннее прекращение применения оружия», «разоружение незаконных вооруженных формирований», «немедленное освобождение всех заложников и незаконно задержанных лиц», «обеспечение постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и контроля со стороны ОБСЕ», «гарантия безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся», и другие.

Он отметил, что США поддерживают миротворческую миссию в Украине под мандатом ООН, «чтобы ускорить реализацию Минских соглашений и выполнить эти и другие обязательства, включая сферу безопасности и политические составляющие». «Цель США на востоке Украины — помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею», — подчеркнул представитель госдепа США.

«Людям на востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемой мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков», — резюмировал Курт Волкер.