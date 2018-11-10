Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что за организацию 11 ноября фейковых выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Россию ждет усиление международных санкций.
«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!» — написал глава МИД на странице в Фейсбук в субботу.
В видеообращении к этому посту Климкин сказал, что организация фейковых выборов — это «преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией».
Он уверен, что за такое преступление обязательно последует наказание, «конечно, в виде санкций и в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать».
Климкин также призвал жителей оккупированных территорий не принимать участие в этих «выборах». «У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях, не только как министра иностранных дел, а на самом деле очень простой и человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы ... и оккупацию Донбасса», — обратился он.
Министр подчеркнул, что голоса местных жителей будут важны «на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом», будут определять судьбу «украинского, а не оккупированного Донбасса».
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