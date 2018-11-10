Уровень аварийности тепловых сетей в Киеве достигает 80%

На протяжении 2-3 лет в Киеве планируют заменить наиболее аварийные сети в самых проблемных микрорайонах для избежания тотальной аварийности во время запуска отопительного сезона, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

«Мы уже выделяем 28 млн на проектирование работ замены наиболее изношенных участков тепловых сетей. Ведь уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%», — приводит высказывание Пантелеева пресс-служба КГГА.

По словам замглавы КГГА, КП «Киевтеплоэнерго» работает в усиленном режиме.

«Уже сейчас в процессе устранения аварий „Киевтеплоэнерго“ заменяет аварийные сети участками по 20, 30, 40, 50 метров, чтобы избежать повторных аварий. Но, безусловно, необходимо осуществить комплексную замену и модернизацию, и уже на протяжении следующего межсезонья мы к этому приступим», — заверил Пантелеев.

По его словам, наиболее проблемными являются Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский районы.