Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для введения среднесрочного бюджетного планирования)». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Так, отмечается, что документ был направлен на подпись главе государства 21 декабря 2018 года, а вчера, 8 января, «возвращен с подписью от президента».
Напомним, что данный закон был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года. За него проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, целью закона является создание правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования, дальнейшее развитие программно-целевого метода, а также совершенствование отдельных норм Бюджетного кодекса Украины, регулирующих отношения, возникающие в процессе исполнения бюджетов, отчетности об их выполнении и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016