Нефть на свободе: Что будет после ОПЕК?

Существующий порядок на мировом рынке нефти ждет серьезный передел. Организация стран-экспортеров нефти — ОПЕК — может скоро уйти в прошлое, уступив место другим стратегическим альянсам и договоренностям. Открыто об этом стараются не говорить, но в рядах членов картеля уже наметился раскол.

Так, один из ключевых участников ОПЕК — Саудовская Аравия — всерьез рассматривает перспективы существования вне этого формата. Финансируемый из казны королевства Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (KAPSARC, крупный экспертно-аналитический центр) проводит исследование на тему: как возможный распад ОПЕК повлияет на страну и нефтяной рынок в целом.

В воскресенье, 11 ноября, в кулуарах министерской встречи мониторингового комитета сделки ОПЕК+ министр энергетики королевства Халед аль-Фалех весьма неопределенно ответил на вопрос, действительно ли Саудовская Аравия рассматривает сценарий роспуска ОПЕК.

«Исследовательские центры любят исследовать, и мы не будем их лишать такой возможности. Мы попросили их изучить все возможные сценарии, но я убежден, что нефтяному миру нужны ответственные производители, которые будут регулировать рынок добросовестно. Давайте дадим им поразмышлять. Я думаю, что это профессиональное исследование покажет, что кооперация ответственных производителей, снижающая излишнюю волатильность, — это хорошо для рынка», — сказал он.

Впрочем, The Wall Street Journal, который со ссылкой на источники и сообщил первым о таком исследовании, отмечает, что Эр-Рияд действительно сомневается в целесообразности существования картеля на фоне выявившихся в последние годы возможностей договариваться с Россией.

Исследование, о котором идет речь, — скорее сценарный анализ, нежели прогноз. Саудовской Аравии необходимо понимать, как может развиваться ситуация, если ОПЕК все же перестанет эффективно функционировать — например, в случае сильного ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Возможным вариантом может стать усиление кооперации с Россией — вместе эти две страны обеспечивают почти четверть мирового спроса на нефть, чего в принципе также достаточно, чтобы влиять на цены.

По мнению авторов исследования, причиной для роспуска ОПЕК может стать достижение пикового спроса на нефть и его последующее снижение.

Рассматриваются разные сценарии. Первый — после роспуска ОПЕК конкуренция за падающий рынок между крупнейшими нефтедобытчиками ожесточается. Второй — Саудовская Аравия берет на себя функции регулятора, пытаясь сама сохранять стабильность на рынке, корректируя свои объемы нефтедобычи.

То, что центр ведет такую работу, подтвердил глава KAPSARC Адам Семински. Однако при этом он заверил, что речь идет о штатном исследовании, которое не стоит рассматривать как сигнал о намерении властей Саудовской Аравии покинуть картель.

Источники WSJ также заверяют, что руководство страны не планирует прекращать членство в ОПЕК, однако позволит учесть критику объединения со стороны президента США Дональда Трампа, который часто винит картель в завышении цен.

Разговоры о том, что ОПЕК в существующем виде изжила себя и ничего уже не решает, идут давно. В течение последних лет де-факто серьезных решений по регулированию рынка ОПЕК не принимала. При этом эксперты все чаще говорят о расколе в рядах членов картеля.

К примеру, в июне перед очередной встречей в формате ОПЕК+ (члены картеля плюс страны, присоединившиеся к соглашению по снижению добычи в 2016 году) участники альянса не могли прийти к компромиссу по поводу увеличения добычи, сроков и объемов для каждой из сторон.

В итоге было принято формальное, размытое и очень общее соглашение, которое, как отмечал Bloomberg, было «состряпано согласно давним традициям картеля, который должен был увеличить объем производства, не сказав, какие страны будут его наращивать или на сколько».

При этом Иран — третий по объему производства член ОПЕК — остался недоволен решением картеля, так как оно фактически давало зеленый свет санкциям в отношении республики со стороны США. Однако учитывать политическую составляющую в ОПЕК отказались.

Другой крупный игрок — Венесуэла — растерял свои позиции. Ее добыча на фоне санкций со стороны США и общего экономического спада в стране упала ниже исторического минимума. В такой ситуации сложно на что-то влиять. Ливия после свержения Муаммара Каддафи по-прежнему раздираема внутренними противостояниями, что катастрофически отражается на ее уровне добычи. Ирак заинтересован в максимальном развитии собственного экспорта и при любой возможности пытается выторговать себе дополнительные квоты.

Многие африканские страны на фоне недавнего падения нефтяных цен не обеспечили своевременные инвестиции в добычу, в результате чего их объемы добычи также снижаются.

Дело не только в том, что Эр-Рияд — лидер по объемам добычи и запасов среди членов картеля, но и в том, что у саудитов низкая себестоимость добычи и реальные возможности регулировать объемы производства. При этом королевство — традиционный союзник США, которые являются и одним из ключевых импортеров, и лидером по добыче черного золота.

Если вспомнить историю, то Саудовская Аравия уже влияла в одиночку на рынок. Так, в декабре 1985 года страна заявила намерении вернуть себе долю рынка, после чего цены на нефть начали снижаться, опустившись до отметки $10,42 за баррель в марте 1986 г. по сравнению с пиковым значением ноября 1985 г. в $31,72 за баррель.

В конце 2014 года с легкой руки Эр-Рияда было принято решение не снижать квоты на добычу: таким образом королевство рассчитывало выдавить с рынка конкурентов с более высокой себестоимостью добычи, в частности американских добытчиков сланцевой нефти. И в результате нефтяные котировки ускорили падение, в какой-то момент рухнув до $27 за баррель.

Отказаться от этой стратегии саудитов заставило резкое сокращение доходов и бюджетный дефицит, вышедший в район 10% ВВП. Выправить ситуацию с ценами удалось только после заключения соглашения ОПЕК+, еще одним участником которого, помимо Саудовская Аравии, стала Россия.

Сейчас обсуждается формат, в котором будет продолжено сотрудничество ОПЕК+. При этом Россия не собирается становиться членом картеля.

Угрозу для ОПЕК представляет не только внутренний раскол, но и действия США. Палата представителей Конгресса рассматривает законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), предлагающий предоставить властям США право оспаривать действия ОПЕК в суде, как нарушения антимонопольного законодательства и попытки манипулирования ценами на энергоносители.

Проект закона уже опубликован в твиттере, и 13 июня его перепостил сам Дональд Трамп. С идеей принять специальный закон о картелях, который ограничил бы деятельность ОПЕК, США выступали еще 10 лет назад.

В своей книге, выпущенной в 2011 году, Трамп называл членов ОПЕК «нефтяными бандитами» и подчеркивал, что своими действиями картель открыто нарушает закон, который запрещает подобные договоренности — по сути ценовой сговор в глобальном масштабе.

Если закон будет принят, то американские власти смогут арестовывать счета и активы членов ОПЕК, попадающие под юрисдикцию Вашингтона. С учетом того, что у саудитов и других ближневосточных нефтяных монархий в Северной Америке находятся сотни миллиардов долларов, NOPEC разрушит картель.

Это не уничтожит нефтяной рынок, но сделает его крайне турбулентным и непредсказуемым. Такая ситуация на руку только биржевым спекулянтам, а вот мировую экономику демонтаж «рыночных скреп» может отправить в глубокий нокаут.

Источник