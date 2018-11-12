В Госдепе США осудили «выборы» в ЛДНР и пригрозили санкциями

В Государственном департаменте США осуждают фиктивные «выборы» на Донбассе и заявляют о продолжении санкций против России, пока Москва не будет полностью соблюдать Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные «выборы» в контролируемой Россией Восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, распространенном в понедельник.

Она напомнила, что США и Евросоюз высказались против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине», — подытожила Нойерт.