«Европейский Техас»: американский министр обрисовал Украине радужные перспективы

Украина располагает большим ресурсным потенциалом и может стать «европейским Техасом». Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина, пишет «Інтерфакс-Україна».
«Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине такой — и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе», — сказал он.
«Я напоминаю людям, которые 10 лет назад нам (в Техасе. — Ред.) говорили, что в мире уже добыто все ископаемое топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Какой-то мужчина путешествовал по стране, рассказывая о пике добычи нефти. Но эти ресурсы всегда были там, а инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире», — сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.
В то же время Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: «У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладки планируемых трубопроводов, инфраструктурного потенциала, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества жизни».
По его словам, США продолжают противостоять строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России обойти Украину в транзите газа в Европу.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016