«Европейский Техас»: американский министр обрисовал Украине радужные перспективы

Украина располагает большим ресурсным потенциалом и может стать «европейским Техасом». Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина, пишет «Інтерфакс-Україна».

«Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине такой — и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе», — сказал он.

«Я напоминаю людям, которые 10 лет назад нам (в Техасе. — Ред.) говорили, что в мире уже добыто все ископаемое топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Какой-то мужчина путешествовал по стране, рассказывая о пике добычи нефти. Но эти ресурсы всегда были там, а инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире», — сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

В то же время Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: «У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладки планируемых трубопроводов, инфраструктурного потенциала, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества жизни».

По его словам, США продолжают противостоять строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России обойти Украину в транзите газа в Европу.