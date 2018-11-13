Boeing скрыла информацию об опасных особенностях 737 MAX 8

Компания Boeing не предоставила информацию о потенциальных рисках, связанных с использованием новой функции управления полетом на самолетах Boeing 737 MAX 8, и это могло сыграть роль в крушении в конце октября воздушного судна индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, участвующих в расследовании происшествия, и на других специалистов.
Речь идет о системе, служащей для предотвращения сваливания, которое может произойти, если нос самолета задран слишком высоко вверх. Отмечается, что при определенных условиях новая модификация этой функции, встроенная в модели Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, может привести к тому, что автоматика резко «опускает» нос воздушного судна, не давая пилотам возможности выровнять самолет, причем механизм может включиться и в тот момент, когда он управляется вручную, а не автоматикой.
По данным издания, примерно через неделю после трагедии компания заявила, что описанный сценарий может привести к крушению. Опрошенные газетой эксперты указывают, что для многих пилотов это заявление стало неожиданностью: ни их, ни представителей авиакомпаний не уведомляли, что система, встроенная в последние модификации Boeing 737, отличается от привычного для них механизма (система, о которой идет речь, установлена и на более ранних версиях самолетов, однако ранее она требовала от экипажа иной последовательности действий, чтобы отключить ее в случае неполадок). Представитель Федерального управления гражданской авиации США рассказал, что о новой функции не было сказано ни слова в каких-либо пособиях и тренировочных материалах.
Компания Boeing на запрос газеты не прояснила этот вопрос, а только отметила, что «уверена в безопасности 737 MAX».
29 октября самолет бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Спасатели сообщили, что все находившиеся на борту 189 человек погибли.
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