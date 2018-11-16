Семья погибшего в катастрофе самолета Lion Air подала иск против Boeing

Семья погибшего при крушении самолета индонезийской компании Lion Air пассажира подала иск против компании Boeing, говорится в пресс-релизе юридической фирмы Colson Hicks Eidso, представляющей интересы семьи.
«Мы подали иск против компании Boeing в окружной суд в округе Кук, штат Иллинойс, где находится штаб-квартира Boeing, от имени наших клиентов, родителей доктора Рио Нанда Пратама, погибшего при падении самолета Boeing 737 MAX 8 в море», — приводятся в пресс-релизе слова адвоката Кертиса Майнера.
«Обычно следователи правительства не выносят заключения о том, кто является виновным, и компенсация этим семьям не будет предоставлена по результатам правительственного расследования. В этом заключается чрезвычайно важная роль частных судебных исков в таких трагедиях, как эта» — добавил адвокат.
Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.
Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
После авиакатастрофы компания Boeing выпустила предупреждение для операторов в связи со сбоем в датчике угла атаки. По данным индонезийских следователей, информация, полученная из «черного ящика», подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016