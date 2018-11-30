Boeing обновит ПО своих самолетов после катастрофы Lion Air

Компания Boeing планирует в течение шести-восьми недель представить обновленное программное обеспечение для модели 737 MAX, которое должно помочь предотвратить аварии, подобные катастрофе лайнера авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По их сведениям, обновленное ПО будет отключать систему MCAS, препятствующую задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме. Данные бортового самописца лайнера Lion Air ранее показали, что пилоты около 20 раз пытались скорректировать систему, прежде чем самолет упал в море.
Напомним, в середине ноября The Wall Street Journal писала, что Boeing скрывала от авиакомпаний информацию о том, что самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут срываться в пике. По данным газеты, функция, которая помогает избежать задирания носа самолета, в нештатной ситуации может слишком сильно опустить его, и пилоты не смогут выровнять борт.
Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.
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