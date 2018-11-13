Эксперты назвали самые популярные у украинцев приложения для телефонов

В октябре самыми популярными приложениями среди пользователей смартфонов на платформе Android остается тройка: Viber (96,4%), YouTube (91,7%) и Chrome (90,7%). Такие данные исследования TNS Kantar CMeter: Mobile Apps.

«Приложение российской соцсети „Вконтакте“ опустился на последнюю строчку в ТОП-15 самых популярных мобильных приложений с показателем 29,0%», — отмечается в сообщении.

Исследование показывает, что Facebook (78,5%) занимает 5-ю позицию, Приват24 (68,8%) — 7-е место, Instagram (60,5%) — 9-е, а OLX оказался 10-тем.