«Центризбирком» непризнанной ДНР объявил Пушилина главой «республики»

Центральная избирательная комиссия так называемой Донецкой народной республики (ДНР) по итогам выборов объявила Дениса Пушилина избранным «главой» ДНР.

«Сегодня, 14 ноября, состоялось заседание ЦИК, на котором были подведены окончательные итоги голосования и утвержден результат выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета, — отметила на брифинге Центризбиркома его «председатель» Ольга Позднякова.

Она добавила, что голоса распределились следующим образом: Денис Пушилин получил 60,86% голосов, Роман Храменков — 14,28%, Елена Шишкина — 9,27%, Роман Евстифеев — 7,76%, Владимир Медведев — 6,49%, недействительными были признаны 1,34% бюллетеней.

«Таким образом, по результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович», — заявила Позднякова.

Непризнанные Украиной и мировым сообществом выборы главы и Народного совета ДНР прошли в воскресенье, 11 ноября. Решение об их проведении было принято через неделю после гибели в результате теракта предыдущего лидера ДНР Александра Захарченко.