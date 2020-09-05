Глава ДНР приказал уничтожить украинские позиции у линии разграничения

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) уничтожит инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе. Об этом «глава» ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале.
Он заявил, что украинская сторона якобы не выполнила обоснованные требования ДНР и не устранила нарушения. «В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом „е“ дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — отметил Пушилин.
Он уточнил, что власти самопровозглашенной республики направят официальное уведомление о своем решении в Контактную группу.
«Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе», — заключил глава «республики», добавив, что «нам не нужны человеческие жертвы».
Ранее Пушилин уже заявлял, что ДНР уничтожит позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения. В Донецке утверждают, что ВСУ занимаются активным инженерным оборудованием своих позиций, нарушая режим бессрочного перемирия.
22 июля были согласованы дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. Перемирие вступило в силу 27 июля.
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