Пентагон потратит $22,7 млрд на истребители F-35

Американская компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на поставку 255 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компанию.
Общая сумма контракта — $22,7 млрд. Согласно планам, поставки должны завершиться до 2023 года. Lockheed Martin также получила контракт на поставку восьми вертолетов MH-60, сумма сделки оценивается в $388 млн.
В конце октября полеты ряда F-35 были приостановлены, после того как у самолетов выявили неисправность в системе подачи топлива. Точное число истребителей, которым был запрещен вылет, не называлось.
Это была вторая приостановка полетов за месяц. 11 октября всем F-35 запретили полеты, после того как новейший истребитель F-35B разбился в штате Южная Каролина.
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