Финляндия купила у США истребителей на 10 миллиардов евро

Американская Lockheed Martin, выпускающая истребители F-35, получила крупнейший оборонный контракт в истории Финляндии и стала новым поставщиком боевых машин для ВВС страны, следует из сообщения Кабмина Финляндии.
«Правительство сегодня приняло решение приобрести F-35 компании Lockheed Martin в качестве следующего истребителя, который будет поставляться в Финляндию. В поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы», — говорится в сообщении.
Финляндия ранее направила нескольким компания приглашение на участие в тендере по замене своих истребителей F/A-18 Hornet, которые находятся на вооружении с 1995 года. Прислать свои варианты было предложено производителям из четырех стран: Великобритании, Швеции, Франции и США. Речь идет о нескольких марках истребителей — Boeing F/A-18, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen. В апреле этого года страна получила от компаний окончательные предложения о покупке истребителей.
Тендер был объявлен еще в 2018 году, когда командование Вооруженных сил Финляндии запросило у компаний из четырех стран предварительную информацию о нескольких выпускаемых ими моделях истребителей.
Министерство обороны Финляндии намеревается направить на эти цели около 10 миллиардов евро. Поставить истребители должны в период 2025-2030 годов.
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