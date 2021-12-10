Финляндия купила у США истребителей на 10 миллиардов евро

Американская Lockheed Martin, выпускающая истребители F-35, получила крупнейший оборонный контракт в истории Финляндии и стала новым поставщиком боевых машин для ВВС страны, следует из сообщения Кабмина Финляндии.

«Правительство сегодня приняло решение приобрести F-35 компании Lockheed Martin в качестве следующего истребителя, который будет поставляться в Финляндию. В поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы», — говорится в сообщении.

Финляндия ранее направила нескольким компания приглашение на участие в тендере по замене своих истребителей F/A-18 Hornet, которые находятся на вооружении с 1995 года. Прислать свои варианты было предложено производителям из четырех стран: Великобритании, Швеции, Франции и США. Речь идет о нескольких марках истребителей — Boeing F/A-18, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen. В апреле этого года страна получила от компаний окончательные предложения о покупке истребителей.

Тендер был объявлен еще в 2018 году, когда командование Вооруженных сил Финляндии запросило у компаний из четырех стран предварительную информацию о нескольких выпускаемых ими моделях истребителей.

Министерство обороны Финляндии намеревается направить на эти цели около 10 миллиардов евро. Поставить истребители должны в период 2025-2030 годов.