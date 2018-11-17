Минобороны завершает реформирование структурных подразделений, - Полторак

Министерство обороны Украины находится на стадии завершения реформирования структурных подразделений, сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Министерство обороны находится на стадии завершения реформирования структурных подразделений самого Министерства, в которых меняются функции, задачи и ответственность за направление деятельности», — сказал С.Полторак в субботу после проведения мероприятий на территории Минобороны.

По его словам, Минобороны переходит на новый формат, предусматривающий усиление гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

"Заместители министра обороны являются политическими фигурами, а государственные служащие — начальники департаментов, управлений и отделов — все они назначаются на конкурсной основе. Конкурсы объявлены и проходят в течение последних шести месяцев, — отметил С.Полторак.