Зеленский призвал Раду и правительство ускорить реформы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады и министров к слаженной работе для ускорения темпов в отраслевых реформах. Об этом в субботу заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
«Зеленский шел на выборы со своей программой. Что-то сделано удачно, что-то — менее. Сейчас мы имеем половину срока, и он хочет, чтоб партия власти, Кабмин и Рада работали более слаженно над отраслевыми реформами», — сказал он во время общения с журналистами в Трускавце, где проходит заседание президентской фракции «Слуга народа».
Советник главы Офиса уточнил, что речь идет в первую очередь о судебной реформе, а также о борьбе с коррупцией во власти.
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