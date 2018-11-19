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В УПЦ рассказали, как нужно давать томос об автокефалии

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В УПЦ рассказали, как нужно давать томос об автокефалии

Решение о предоставлении томоса об автокефалии украинской церкви не может быть принято исключительно Константинопольским патриархом. Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Антоний (Паканич) в интервью телеканалу НТН, текст которого распространил в понедельник Центр информации УПЦ.

«Только когда будет единогласное положительное мнение по этому вопросу [относительно предоставления томоса об автокефалии] всех [поместных] церквей, принимается решение о даровании автокефалии. Томос об автокефалии подписывают все главы поместных православных церквей. Кстати, последний пункт и стал камнем преткновения. Фанар же
претендует на то, чтобы на этом документе была подпись только одного патриарха — Константинопольского», — отметил он.

По словам митрополита, «фундаментом» автокефалии должно быть единогласное мнение самой церкви, которая претендует на этот статус. «При этом это решение должно быть утверждено Кириархальной церковью, то есть, той церковью, в состав которой она входит. После этого Кириархальная церковь сообщает свое решение Константинопольскому патриарху, который, в свою очередь, сообщает об этом всем поместным православным церквам», — пояснил он алгоритм принятия решения.

Митрополит Антоний напомнил, что «в православной церкви нет принципа папизма, когда один из предстоятелей, пусть даже и „первый среди равных“, может решать все за все поместные православные церкви». Все решения основаны на принципе соборности. "В каждой поместной церкви все вопросы решаются на соборах — архиерейских и поместных, а проблемы глобального характера, касающиеся всех поместных православных церквей, должны рассматриваться на Всеправославных соборах или совещаниях всех глав поместных церквей«,- пояснил он.

При этом, говоря о возможном решении о предоставлении томоса об автокефалии, митрополит отметил, что «хотя документ и не принят, но консенсус по данному вопросу есть».

Напомним, Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.

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13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В УПЦ также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.

УПЦ, Томос
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