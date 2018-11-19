Россияне собираются высадиться на Луне

Провести высадку российских космонавтов на Луне «Роскосмос» рассчитывает в начале 2030-х годов, а после 2035 года на спутнике Земли должна быть проведена высадка 14-дневной миссии.

Об этом со ссылкой на презентацию дорожной карты российской Лунной программы, подготовленной РКК «Энергия» к 20-летию Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».

Согласно дорожной карте, которую презентовал генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, а для реализации 14-дневной миссии может быть задействована окололунная станция.

Строительство станции, по его словам, начнется между 2030 и 2035 годами. Планируется, что до этого времени российские космонавты совершат облет Луны, проведут беспилотное и пилотируемое прилунение, а также высадятся на поверхность Луны. До конца 2020-х годов РКК «Энергия» планирует провести высадку лунного модуля в беспилотном варианте, уточнил Микрин.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения с помощью роботов-аватаров.

Россия отказалась участвовать в проекте по созданию окололунной научной станции вместе с США и займется разработкой собственного проекта космического научного модуля.

По данным «РИА Новости», одним из принципиальных расхождений между Москвой и Вашингтоном слал отказ США оборудовать отсек для выхода в открытый космос таким образом, чтобы он подходил не только под американские, но и под российские скафандры. NASA считают, что американский скафандр лучше подходит для Луны, а держать скафандры двух видов на станции смысла нет.