Россияне собираются высадиться на Луне

Провести высадку российских космонавтов на Луне «Роскосмос» рассчитывает в начале 2030-х годов, а после 2035 года на спутнике Земли должна быть проведена высадка 14-дневной миссии.
Об этом со ссылкой на презентацию дорожной карты российской Лунной программы, подготовленной РКК «Энергия» к 20-летию Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».
Согласно дорожной карте, которую презентовал генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, а для реализации 14-дневной миссии может быть задействована окололунная станция.
Строительство станции, по его словам, начнется между 2030 и 2035 годами. Планируется, что до этого времени российские космонавты совершат облет Луны, проведут беспилотное и пилотируемое прилунение, а также высадятся на поверхность Луны. До конца 2020-х годов РКК «Энергия» планирует провести высадку лунного модуля в беспилотном варианте, уточнил Микрин.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения с помощью роботов-аватаров.
Россия отказалась участвовать в проекте по созданию окололунной научной станции вместе с США и займется разработкой собственного проекта космического научного модуля.
По данным «РИА Новости», одним из принципиальных расхождений между Москвой и Вашингтоном слал отказ США оборудовать отсек для выхода в открытый космос таким образом, чтобы он подходил не только под американские, но и под российские скафандры. NASA считают, что американский скафандр лучше подходит для Луны, а держать скафандры двух видов на станции смысла нет.
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