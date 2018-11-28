Войти
Трамп пока не решил, стоит ли встречаться с Путиным на G20
позиция
Трамп пока не решил, стоит ли встречаться с Путиным на G20
Порошенко поблагодарил партнеров за поддержку Украины
дружба народов
Порошенко поблагодарил партнеров за поддержку Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Австрии похитили картину Ренуара

227
В Австрии похитили картину Ренуара

Австрийская полиция ищет трех подозреваемых в краже полотна Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает местный телеканал ORF.

По данным телеканала, работу «Залив, море, зеленые скалы» похитили из аукционного дома Dorotheum в Вене. Один из злоумышленников вытащил ее из рамы, потом он и сообщники покинули здание через разные выходы. Согласно камерам видеонаблюдения, двое из подозреваемых несли в руках сумки.

Полицейские считают, что имеют дело с профессиональными ворами предметов искусства.

Читайте также: Россия намерена построить на Луне обитаемую станцию

Агентство Bloomberg отмечает, что инцидент произошел в понедельник, 26 ноября. Картину планировали продать на аукционе 28 ноября, ее ориентировочная стоимость составляла €160 тыс. Теперь ее сняли с продажи.

Австрия, Вена, картина, Ренуар
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016