В Австрии похитили картину Ренуара

Австрийская полиция ищет трех подозреваемых в краже полотна Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает местный телеканал ORF.

По данным телеканала, работу «Залив, море, зеленые скалы» похитили из аукционного дома Dorotheum в Вене. Один из злоумышленников вытащил ее из рамы, потом он и сообщники покинули здание через разные выходы. Согласно камерам видеонаблюдения, двое из подозреваемых несли в руках сумки.

Полицейские считают, что имеют дело с профессиональными ворами предметов искусства.

Агентство Bloomberg отмечает, что инцидент произошел в понедельник, 26 ноября. Картину планировали продать на аукционе 28 ноября, ее ориентировочная стоимость составляла €160 тыс. Теперь ее сняли с продажи.