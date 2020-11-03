В Австрии объявили трехдневный траур из-за теракта в Вене

Правительство Австрии решило объявить со вторника по четверг трехдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Вене. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на решение кабинета министров республики.

В 12:00 (13:00 по Киеву) во вторник будет объявлена общенациональная минута молчания. Государственные флаги Австрийской Республики на федеральных учреждениях будут приспущены.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство». Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.