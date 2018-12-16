На Закарпатье вдоль границы натянули колючую проволоку

В Госпогранслужбе Украины сообщили об установлении заградительного забора в пределах Закарпатской и Черновицкой областей для противодействия контрабандистам.

Как отметили в пресс-центре ГПСУ, чтобы снизить активность табачной контрабанды, принято решение обустроить инженерные заграждения вдоль линии границы.

«Пограничниками Мукачевского отряда было установлено 7000 метров спирального заградительного забора. Кроме этого пограничники обустраивают другие заграждения, среди которых „спотыкачи“, малозаметные препятствия, проводят расчистку пограничной полосы», — отметили в ведомстве.

«Для стабилизации ситуации в регионе, на наиболее уязвимые направления пограничники направили дополнительные резервы ведомства — подразделения мобильного отряда „ДОЗОР“, пограничные комендатуры и кинологов с собаками, которые максимально уплотнили госграницу», — сообщили в ГПСУ.