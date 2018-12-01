В Польше работают почти 2 миллиона и учатся 40 тысяч украинцев

В Польше находятся почти 2 млн украинцев, которые работают на польскую экономику. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства», — сказал он на заседании украинско-польского форума партнерства в субботу в Киеве.

Кроме того, по словам Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тыс. студентов из Украины.

Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 млн виз.