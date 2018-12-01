Польша выступает за усиление санкций против России

Польша настаивает на том, что Россия должна ответить за свою агрессию в Керченском проливе — Европейский Союз должен ввести санкции. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
«Мы решительно осуждаем акт агрессии России в акватории Азовского моря. Это было впервые, когда агрессия прошла так открыто со стороны российских подразделений без сокрытия за спинами так называемых „зеленых человечков“ или сепаратистов. Польша считает, что необходимо дать решительную, сильную и однозначную реакцию международного сообщества путем усиления санкций», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в субботу в Киеве.
По словам Чапутовича, Россия должна понять, что последствия агрессивной политики будут идти дальше заявлений.
Напомним, что сегодня же Чапутович назвал число украинцев, находящихся в Польше.
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