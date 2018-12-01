Блогера Барабошко избивают в камере, «выбивая» показания, - друзья

Блогера Александра Барабошко, задержанного по делу о создании фейка о домогательстве руководителя Департамента защиты экономики Александра Варченко к студентке КПИ Наталье Бурейко, избивают в камере, вынуждая дать показания против себя. Об этом сообщил в Facebook его друг Павел Немерюк.

«Круса посадили на малолетку в прессхате, где его всю ночь избивали, пресовали, требовали сказать пароли от телефонов и ноутбуков, Саша звонил мне ночью и говорил, чтоб сегодня привезли 5000$ отблагодарить местных. Один раз отправили в медпункт после избиения и тут же вернули назад. Делают все возможное, чтоб заставить его написать показания против себя. Есть реальная опасность того, что он не выйдет физически или задавят морально. Адвокату информацию не предоставляют», — написал он.

Немерюк также отметил, что с понедельника у Барабошко будет новый адвокат Андрей Смирнов.

В посте сообщается, что близкие и друзья блогера собираются в 15:00 с камерами, адвокатом и максимальной поддержкой под Лукьяновское СИЗО с требованием показать Сашу.