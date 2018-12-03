Более 70% французов поддерживают проходящие в стране протесты

Подавляющее большинство французов — 72% — заявили, что поддерживают движение «желтых жилетов», выступающее против роста цен на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса социологической службы Harris Interactive, подготовленного для телеканала RTL.
Социологи отмечают, что «поддержка движения со стороны населения по-прежнему высока, несмотря на то, что массовые акции протеста 1 декабря вновь породили волну насилия во многих французских городах, в особенности в Париже».
По словам исследователей, общество «понимает и поддерживает движение», но выступает против насилия, в которое перерастают акции протеста. Согласно результатам опроса, 85% респондентов осудили беспорядки, сопровождающие манифестации.
Опрос был проведен в интернете 2 декабря. В нем приняли участие 1016 человек старше 18 лет.
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». В минувшую субботу в Париже и других крупных городах вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.
Французская полиция задержала 412 человек, участвовавших в погромах. По данным МВД республики, в ходе протестов в Париже пострадали не менее 110 человек.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016