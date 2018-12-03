Более 70% французов поддерживают проходящие в стране протесты

Подавляющее большинство французов — 72% — заявили, что поддерживают движение «желтых жилетов», выступающее против роста цен на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса социологической службы Harris Interactive, подготовленного для телеканала RTL.

Социологи отмечают, что «поддержка движения со стороны населения по-прежнему высока, несмотря на то, что массовые акции протеста 1 декабря вновь породили волну насилия во многих французских городах, в особенности в Париже».

По словам исследователей, общество «понимает и поддерживает движение», но выступает против насилия, в которое перерастают акции протеста. Согласно результатам опроса, 85% респондентов осудили беспорядки, сопровождающие манифестации.

Опрос был проведен в интернете 2 декабря. В нем приняли участие 1016 человек старше 18 лет.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». В минувшую субботу в Париже и других крупных городах вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Французская полиция задержала 412 человек, участвовавших в погромах. По данным МВД республики, в ходе протестов в Париже пострадали не менее 110 человек.