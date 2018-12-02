Протесты во Франции: массовые погромы, сотни задержанных

Более 130 тысяч человек приняли участие в акциях протеста 1 декабря во Франции по данным МВД страны.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В две последние субботы манифестации вылились в массовые погромы.

По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже 1 декабря пострадали не менее 133 человек, 23 из которых полицейские. Число задержанных достигло 412 человек, 378 из которых находятся под стражей в полиции.