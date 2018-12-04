Введение новых налогов во Франции отложили на полгода

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о заморозке новых налогов на моторное топливо в попытке приостановить протестные выступления в стране. Об этом сообщают французские СМИ.
Налоговые инициативы должны были вступить в силу с 1 января, но теперь откладываются на полгода. По словам премьера, замораживаются повышение налога на бензин, мазут и дизель и выравнивание налоговой ставки на бензин и дизельное топливо. Новые налоговые меры объяснялись необходимостью сократить вредные выбросы.
«Никакая налоговая выгода не должна быть угрозой единству нации», — сказал Филипп. Однако он ничего не сказал о повышении минимального размера оплаты труда, которое требуют протестующие, отмечает Bloomberg. В Twitter премьер написал, что за время моратория на повышение налогов эти меры будут обсуждаться всеми заинтересованными сторонами, чтобы добиться справедливого решения.
Протестующие собираются на акции по всей Франции с середины сентября, отличительным знаком для них стали желтые жилеты — атрибут автомобилистов. В протестах приняли участие около 300 тыс. человек, волнения иногда перетекали в столкновения с полицией. Например, 1 декабря, на Елисейских полях в Париже демонстранты жгли автомобили, громили магазины и даже повредили Триумфальную арку (правоохранители задержали несколько сотен человек). Именно после беспорядков в центре Парижа президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьеру начать переговоры с недовольными.
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