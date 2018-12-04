В Италии полиция задержала нового «крестного отца» сицилийской мафии

Полиция Италии задержала нового главу сицилийской мафии и 45 других мафиози. Об этом сообщает BBC.
Так, был задержан 80-летний ювелир Сеттимо Минео, которого, по данным итальянских СМИ, выбрали преемником бывшего главы мафии «Коза Ностра» Тото Риины, умершего в 2017 году в тюрьме, где он отбывал 26 пожизненных сроков.
Задержанных мафиози обвиняют в вымогательстве, незаконном владении оружием, поджогах и других преступлениях.
Сицилийская мафия — «Коза ностра» — смогла восстановить свое лидерство, известное как cupola, после многолетнего отсутствия. «Крестный отец» также известен как «capo dei capi» — или босс боссов.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал операцию карабинеров чрезвычайной, позволившей разрушить новый «купол» «Коза Ностра».
Сеттимо Минео и ранее был известным правоохранительным органам мафиози, дважды сидел в тюрьме. Последний раз его приговорили к 11 годам тюрьмы в 2006 году.
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