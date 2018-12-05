Собственник ОККО рассказал, почему Хомутынник продал свою долю в «Галнафтогаз»

Виталий Хомутынник владел около 15% акций «Концерна Галнафтогаз», он заходил в компанию как финансовый инвестор, был в компании долгое время и с прибылью вышел. Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал глава Наблюдательного совета «Концерна Галнафтогаз» Виталий Антонов.
«Он (Хомутынник, — Ред.) сконцентрировал пакет как инвестор, подержал его, а потом с прибылью вышел. Насколько я знаю, он практикует такие вещи. Это один из основных его бизнесов. Наши акции тогда, как и сейчас, свободно продаются на рынке. Любой потенциальный акционер может и мониторит информацию из публичных источников. Если им интересна компания, чем она живет и как планирует расти, они приобретают акции», — рассказал Антонов.
Ранее сообщалось, что Виталий Хомутынник продал свою долю акций в компании ПАО «Концерн Галнафтогаз» в 2013 году за 70 млн долларов.
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