Хомутынник продал 20% нефтегазовой компании JKX

Бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas с активами в Украине и России Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу.
Как сообщалось, в 2019 году JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года. Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% — до $101,74 млн, несмотря на снижение цены на газ на 33% в Украине и расформированием резервов по налоговым спорам.
JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX «Полтавская газонефтяная компания» (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной — на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.
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