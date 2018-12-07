Маск 18 декабря покажет транспортный туннель под Лос-Анджелесом

Американская компания The Boring Company отложила до 18 декабря открытие и демонстрацию подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом (штат Калифорния). Об этом написал в Twitter американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит данная фирма.

В октябре Маск сообщил, что туннель, задуманный им как альтернатива традиционным видам общественного транспорта, откроется 10 декабря. Теперь, как он пояснил, данные планы скорректированы. «Запуск — 18 декабря», — отметил предприниматель, добавив, что «будет больше, нежели открытие туннеля».

По словам бизнесмена, компания, в частности, представит автономные транспортные средства, а также лифты, связывающие туннель с поверхностью. Маск не представил подробностей относительно данных новинок и принципов их работы. Он также не уточнил, будут ли указанные системы просто продемонстрированы публике или их запустят в эксплуатацию.

Туннель протяженностью 3,2 км проложен под южным пригородом Лос-Анджелеса от используемого под парковку участка земли, принадлежащего компании SpaceX, до 120-й улицы, где находится штаб-квартира The Boring Company. Перемещаться по нему, согласно одному из проектов, будут платформы на электротяге, спускаемые в туннель по лифтовым шахтам. Цель проекта — отработка технологий, необходимых для создания транспортных систем в больших городах.

Открытие испытательного туннеля — это шаг вперед к реализации планов Маска по созданию городской подземной транспортной системы. В августе Маск объявил о планах прокладки туннеля протяженностью около 5 км между уже действующей станцией метро и стадионом Dodger, по которому платформы, рассчитанные на 16 пассажиров, смогут перемещаться со скоростью около 200 км/ч. Однако до начала строительства эти планы должны будут пройти тщательную проверку с точки зрения безопасности и воздействия на окружающую среду.