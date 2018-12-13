Ученые выяснили, что долго спать вредно для здоровья

Китайские ученые совместно с канадскими коллегами установили связь между продолжительностью сна и рисками, которые возникают для здоровья человека, если не придерживаться правильного режима отдыха и бодрствования. Соответствующее исследование, как сообщает информационный портал Shine, провели специалисты пекинской больницы Фувай и канадского университета Макмастера.

Ученым удалось установить, что у людей, которые спят больше восьми часов в день возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В данном исследовании с 2003 года приняли участие свыше 116 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны. За первые восемь лет изучения этой проблемы ученые зафиксировали более 4,3 тыс. случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний и еще столько же летальных исходов среди людей, которые уделяли сну больше необходимого для восстановления организма времени.

При анализе собранных данных ученые принимали во внимание такие факторы, как возраст, пол, потребление табака и алкоголя, генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, наличие диабета и проблем с кровяным давлением. Было установлено, что люди, которые спят от шести до восьми часов в день меньше подвержены возникновению проблем со здоровьем. Если спать меньше или больше указанного времени, то это также может привести к развитию различных заболеваний. Исследователи отмечают при этом, что недосып менее опасен, чем слишком продолжительный сон.

Согласно опубликованным данным, сон от восьми до девяти часов в день увеличивает риск заболеваний на 5%, от девяти до 10 часов - на 17%, а свыше 10 часов сна - на 41%. Впрочем, менее шести часов сна также на 9% увеличивает риск появления проблем со здоровьем. Дневной сон в течение 30-60 минут ученые не рекомендуют. Исключение в данном случае может быть сделано только для тех, кто спит менее шести часов ночью.